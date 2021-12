Parigi era la città più costosa del mondo, ma nel 2021 non è più al primo posto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non è più la città più costosa del mondo, Parigi perde il suo primato secondo la classifica dell’Economist e spunta una novità. Spesso abbiamo raccontato di come alcune città, a differenza di altre, fossero più care e molto più dispendioso per vivere. Col passare del tempo, ovviamente anno dopo anno, questa classifica delle città più L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non è più lapiùdelperde il suo primato secondo la classifica dell’Economist e spunta una novità. Spesso abbiamo raccontato di come alcune, a differenza di altre, fossero più care e molto più dispendioso per vivere. Col passare del tempo, ovviamente anno dopo anno, questa classifica dellepiù L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

federigodeglia : RT @JacopoVeneziani: Ha collegato Parigi ad Istanbul per quasi un secolo, dal 1883 al 1977, interrompendosi soltanto durante le due guerre… - 16paaa : RT @JacopoVeneziani: Ha collegato Parigi ad Istanbul per quasi un secolo, dal 1883 al 1977, interrompendosi soltanto durante le due guerre… - AndreaLamorgese : RT @JacopoVeneziani: Ha collegato Parigi ad Istanbul per quasi un secolo, dal 1883 al 1977, interrompendosi soltanto durante le due guerre… - ariele0916 : RT @JacopoVeneziani: Ha collegato Parigi ad Istanbul per quasi un secolo, dal 1883 al 1977, interrompendosi soltanto durante le due guerre… - deustronzio : RT @JacopoVeneziani: Ha collegato Parigi ad Istanbul per quasi un secolo, dal 1883 al 1977, interrompendosi soltanto durante le due guerre… -