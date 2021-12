“Omicidio” la morte di Michele Merlo: lo sfogo del padre e il fascicolo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La morte di Michele Merlo continua a far riflettere. Si continua ad indagare alla ricerca di responsabilità e si ipotizza che si tratti di un caso di Omicidio colposo. L’indagine è ora passata nella mani della procura di Vicenza che ha ricevuto da Bologna gli atti già registrati sul decorso della leucemia di Michele Merlo e sull’assistenza ricevuta dal cantante nei suoi ultimi giorni di vita. L’ospedale di Bologna non avrebbe potuto fare molto di più per evitare il decesso prematuro di Merlo, giunto al pronto soccorso già in condizioni avanzate. Si indaga quindi sui primi soccorsi che l’artista avrebbe dovuto ricevere a Vicenza e sugli accertamenti non prescritti. Nel fascicolo, stando alle prime indiscrezioni non confermate in via ufficiale, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladicontinua a far riflettere. Si continua ad indagare alla ricerca di responsabilità e si ipotizza che si tratti di un caso dicolposo. L’indagine è ora passata nella mani della procura di Vicenza che ha ricevuto da Bologna gli atti già registrati sul decorso della leucemia die sull’assistenza ricevuta dal cantante nei suoi ultimi giorni di vita. L’ospedale di Bologna non avrebbe potuto fare molto di più per evitare il decesso prematuro di, giunto al pronto soccorso già in condizioni avanzate. Si indaga quindi sui primi soccorsi che l’artista avrebbe dovuto ricevere a Vicenza e sugli accertamenti non prescritti. Nel, stando alle prime indiscrezioni non confermate in via ufficiale, ...

Advertising

ilpost : L’Egitto è responsabile della morte di Regeni, dice la Commissione d’inchiesta del parlamento italiano - infoitinterno : Michele Merlo morte, primi indagati. 'È omicidio colposo' - deepgvvd : RT @StalkerAnsya: La risposta è già nella domanda e infatti, per quanto possa dispiacerci, l’omicidio di quel ragazzo non ha matrice sistem… - Pasquino70 : Sciacalli all opera. Ignoranti come scarpe bucate . Portatori di odio che strumentalizzano la morte di un povero ra… - wertem2 : @boni_castellane Quindi in 608 sono stati OBBLIGATI a morire da sani che erano. Questo è omicidio di stato e non c'… -