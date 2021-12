Netflix gratis su Android, tutta la verità sulla notizia virale: ecco come funziona (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La notizia ha fatto il boom ed è rimbalzata da una parte all’altra come una pallina da ping-pong: Netflix gratis su Android. Purtroppo per i molti utenti che ci speravano, la notizia non è propriamente corretta. In primo luogo non c’è alcun comunicato ufficiale da parte di Netflix. E’ vero, a settembre Netflix ha avviato un esperimento in questa modalità, ma si è trattata di una prova a tempo determinato e solo nel Kenya. Anzi, ciò che risulta dai dati, è invece un aumento dei prezzi. Netflix gratis su Android: come stanno le cose A partire da gennaio arriveranno nuovi aumenti di prezzo per l’abbonamento a Netflix. La versione più costosa arriverà a 17,99 euro al mese. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laha fatto il boom ed è rimbalzata da una parte all’altrauna pallina da ping-pong:su. Purtroppo per i molti utenti che ci speravano, lanon è propriamente corretta. In primo luogo non c’è alcun comunicato ufficiale da parte di. E’ vero, a settembreha avviato un esperimento in questa modalità, ma si è trattata di una prova a tempo determinato e solo nel Kenya. Anzi, ciò che risulta dai dati, è invece un aumento dei prezzi.sustanno le cose A partire da gennaio arriveranno nuovi aumenti di prezzo per l’abbonamento a. La versione più costosa arriverà a 17,99 euro al mese. ...

