Napoli, infortunio Osimhen: il nigeriano è tornato ad allenarsi – VIDEO (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo l’operazione al volto, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen è tornato ad allenarsi in campo Buone notizie in casa Napoli, dopo i tanti infortuni subiti nelle ultime settimane. Come mostrato dal club azzurro attraverso i propri profili social, Victor Osimhen è tornato ad allenarsi sul terreno di gioco del centro sportivo di Castel Volturno. Solo corsa per il momento per il bomber azzurro, ma un passo importante dopo l’operazione al volto subita dopo lo scontro con Skriniar. Victor è tornato in campo #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/JPy8nAgXIH — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 8, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo l’operazione al volto, l’attaccante delVictoradin campo Buone notizie in casa, dopo i tanti infortuni subiti nelle ultime settimane. Come mostrato dal club azzurro attraverso i propri profili social, Victoradsul terreno di gioco del centro sportivo di Castel Volturno. Solo corsa per il momento per il bomber azzurro, ma un passo importante dopo l’operazione al volto subita dopo lo scontro con Skriniar. Victor èin campo #ForzaSempre pic.twitter.com/JPy8nAgXIH — Official SSC(@ssc) December 8, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

paolofabbriss : @Mzucchiatti95 Convinzione personale, ma neanche tanto. Senza il suo infortunio, quella Roma in uno o più di quei q… - titty_napoli : @Gugliel70543082 Infortunio non si augura a nessuno ..stanchezza si,per carità .. - Frias56946262 : @D10sAndrea Questo credo sia comunque il Maradona pre infortunio, con una elasticità e potenza che purtroppo a Napoli non aveva più - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Caputi: “Il Napoli deve recuperare Manolas, è fondamentale visto l’info… - infoitsport : Napoli e Fantacalcio, infortunio Lobotka: già finito il suo 2021? -