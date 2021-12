Lobby continua (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per anni sono stati parlamentari, ministri e persino presidenti del Consiglio. Poi, conclusi quei prestigiosi ruoli di governo, hanno trovato nuovi lavori altolocati e ben retribuiti. Spesso si tratta di poltrone in ex partecipazioni statali. O in aziende private dove potranno sfruttare al meglio i contatti e le amicizie coltivate ai tempi dei loro incarichi pubblici. «Anche Giuseppe Conte ha iniziato a fare conferenze all’estero» maligna il più malevolo di tutti. Sopraffino conferenziere di una rinomata e munifica «culla del Rinascimento» come gli Emirati Arabi, Matteo Renzi prova a togliersi il macigno dalla francesina nera. «Non ho incassato né richiesto un euro» lo rintuzza il probo Giuseppi, capo dei Cinque stelle. Che rimarca l’atroce dilemma su cui l’emiciclo beatamente sorvola: «È legittimo che un parlamentare o un leader politico riceva compensi da Stati stranieri?». Lecito di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per anni sono stati parlamentari, ministri e persino presidenti del Consiglio. Poi, conclusi quei prestigiosi ruoli di governo, hanno trovato nuovi lavori altolocati e ben retribuiti. Spesso si tratta di poltrone in ex partecipazioni statali. O in aziende private dove potranno sfruttare al meglio i contatti e le amicizie coltivate ai tempi dei loro incarichi pubblici. «Anche Giuseppe Conte ha iniziato a fare conferenze all’estero» maligna il più malevolo di tutti. Sopraffino conferenziere di una rinomata e munifica «culla del Rinascimento» come gli Emirati Arabi, Matteo Renzi prova a togliersi il macigno dalla francesina nera. «Non ho incassato né richiesto un euro» lo rintuzza il probo Giuseppi, capo dei Cinque stelle. Che rimarca l’atroce dilemma su cui l’emiciclo beatamente sorvola: «È legittimo che un parlamentare o un leader politico riceva compensi da Stati stranieri?». Lecito di ...

