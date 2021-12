Lo sfogo di Ferrero dal carcere | «Se volevo potevo scappare quando stavo girando Pechino Express»

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Stampa riporta lodel presidente della Sampdoria, Massimo, daldi San Vittore di Milano.è stato arrestato per bancarotta fraudolenta. “Sefar perdere le mie traccele puntate di. Non mi hanno mandato agli arresti domiciliari perché ritenevano che non era una misura adeguata. Ma se ho la Digos che mi segue da tempo e mi mettevano il braccialetto elettronico agli arresti domiciliari come?”. Sul Secolo XIX altre dichiarazioni: “Sto bene, adesso sto bene, anche se sono in. Ieri mi sono arrabbiato con i finanzieri che non mi hanno concesso di essere ...

Loè diretto contro il padre , con Vanessache all'interlocutrice rivolge parole pesantissime (sempre riportate dal "Corriere della Sera"): " Ti giuro non ce la faccio più! Cioè, invece ...I difensori disi sono lamentati per non aver potuto avere contatti con il loro assistito per 24 ore e lo stessoha parlato di un leggero malore durante l'arresto . Perquisita per ore ...Lo sfogo del proprietario della Sampdoria dal carcere di San Vittore a Milano Com'è ormai noto, Massimo Ferrero è nel carcere di San Vittore a Milano, dalla mattina di lunedì, per reati societari e ba ..."Se volevo potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express". Così s'è espresso Massimo Ferrero, presidente ...