“La cooperativa aveva davvero il diritto di licenziarmi?” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Buonasera, sono stata licenziata “causa covid” dalla cooperativa per la quale lavoravo. Mia figlia è nata a dicembre 2019, dovevo rientrare subito dopo la maternità obbligatoria ma sono rimasta a casa per il Covid e sono stata in parte pagata tramite fis cassa integrazione; poi l’azienda si è messa in liquidazione e ha licenziato me e altri colleghi ad agosto 2020, quando mia figlia aveva 9 mesi e a settembre ho chiesto la disoccupazione Naspi. L’azienda essendo ancora in liquidazione poteva comunque licenziarmi? Anche se mia figlia non aveva ancora un anno e anche se tuttora non è ancora cessata ma è in liquidazione? In tal caso posso chiedere ancora risarcimento o è passato troppo tempo? Grazie L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Buonasera, sono stata licenziata “causa covid” dallaper la quale lavoravo. Mia figlia è nata a dicembre 2019, dovevo rientrare subito dopo la maternità obbligatoria ma sono rimasta a casa per il Covid e sono stata in parte pagata tramite fis cassa integrazione; poi l’azienda si è messa in liquidazione e ha licenziato me e altri colleghi ad agosto 2020, quando mia figlia9 mesi e a settembre ho chiesto la disoccupazione Naspi. L’azienda essendo ancora in liquidazione poteva comunque? Anche se mia figlia nonancora un anno e anche se tuttora non è ancora cessata ma è in liquidazione? In tal caso posso chiedere ancora risarcimento o è passato troppo tempo? Grazie L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

Bobbio65M : RT @SilvioMarinoSan: Perché un #Bangla è venuto in Italia per una paga di 1.600/1.800 € precedentemente contattato da cooperativa italiana.… - PioRocchi : RT @SilvioMarinoSan: Perché un #Bangla è venuto in Italia per una paga di 1.600/1.800 € precedentemente contattato da cooperativa italiana.… - SilvioMarinoSan : Perché un #Bangla è venuto in Italia per una paga di 1.600/1.800 € precedentemente contattato da cooperativa italia… -

Ultime Notizie dalla rete : cooperativa aveva S&G n. 145 - Da VLS1929. I misteri della Junta (3). Trasporto a - sociale ...le mie simpatie per questa cooperativa cittadina risalgono a due decenni fa quando la cooperativa ...una quota fu destinata a "La Speranza'' per l'acquisto di un pulmino per il trasporto di chi aveva ...

Domenico Sereno Regis: una vita per la nonviolenza ... della segreteria piemontese di Pax Christi, gli aveva rivolto per partecipare a "una giornata di ... Il Centro Studi E l'anno successivo decidiamo, con altri due amici, Franco Sgroi della cooperativa ...

L’imprenditore dei migranti arrestato per caporalato La Stampa Lutto nella cooperativa La Formica: addio a Gaetano Beri E' scomparso questo pomeriggio in ospedale a Madeira (Portogallo), Gaetano Beri, 61 anni, uno dei "cervelli" della Cooperativa la Formica di Colonnella. Beri, ...

L’ostello per combattere l’emergenza abitativa Oltre a pellegrini e turisti, la struttura ricettiva accoglierà persone bisognose. Il vescovo: «Entro l’estate sarà pronto il restauro anche di refettorio e facciate» ...

...le mie simpatie per questacittadina risalgono a due decenni fa quando la...una quota fu destinata a "La Speranza'' per l'acquisto di un pulmino per il trasporto di chi...... della segreteria piemontese di Pax Christi, glirivolto per partecipare a "una giornata di ... Il Centro Studi E l'anno successivo decidiamo, con altri due amici, Franco Sgroi della...E' scomparso questo pomeriggio in ospedale a Madeira (Portogallo), Gaetano Beri, 61 anni, uno dei "cervelli" della Cooperativa la Formica di Colonnella. Beri, ...Oltre a pellegrini e turisti, la struttura ricettiva accoglierà persone bisognose. Il vescovo: «Entro l’estate sarà pronto il restauro anche di refettorio e facciate» ...