Kean, gol e strana esultanza… A chi si riferiva? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Al 19', l'attaccante bianconero sblocca il match di Champions contro il Malmoe ed esulta in modo polemico, portando le mani sulla bocca. Guarda le foto di cos'è successo

forumJuventus : #SalernitanaJuve e lo strano caso del 'fuorigioco' di Kean: arbitro al monitor, linee tracciate al momento e proiez… - gabryhz : kean ha sbagliato l'impossibile escluso il gol eppure ci sono 5/6 peggio di lui in campo, che schifo porcatroia - KamarJFC : Praticamente Kean e Bernardeschi hanno fatto gol e assist per poi giocare una partita penosa, questi due sono da studiare - MutantNinjaTurt : Kean punteggio sotto lo 0. Nonostante il gol. Questa è maestria. #JuventusMalmo - simondritt : Kean e Morata non fanno in due i gol che fa Haaland di testa -