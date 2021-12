John Lennon, Carlo Verdone ricorda: “Sergio Leone mi disse che era stato ucciso” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Carlo Verdone ha ricordato la morte di John Lennon su Facebook e di quando Sergio Leone gli disse che il membro dei Beatles era stato ucciso. John Lennon fu ucciso l'8 dicembre 1980 e a dare la notizia a Carlo Verdone fu Sergio Leone durante una pausa del montaggio del film Bianco Rosso & Verdone, come ha ricordato oggi l'attore e regista romano con un post su Facebook. Tutti i fan dei Beatles ricordano il giorno dell'omicidio di John Lennon: era notte fonda in Italia quando dagli Stati Uniti arrivò la notizia che, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 dicembre 2021)hato la morte disu Facebook e di quandogliche il membro dei Beatles eraful'8 dicembre 1980 e a dare la notizia afudurante una pausa del montaggio del film Bianco Rosso &, come hato oggi l'attore e regista romano con un post su Facebook. Tutti i fan dei Beatlesno il giorno dell'omicidio di: era notte fonda in Italia quando dagli Stati Uniti arrivò la notizia che, ...

Advertising

damienrobi : IMAGINE • John Lennon - Focus_it : #8dicembre 1980: John Lennon viene ucciso a New York. #AccaddeOggi ?? - ilpost : L’omicidio di John Lennon, 41 anni fa: storia dell'8 dicembre 1980, il giorno in cui Mark David Chapman sparò all'e… - CercoCose : RT @alicelabart: 8 dicembre 1980 I suoi occhiali John Lennon - ArteLeonida : RT @Dida_ti: L’amore è una promessa, l’amore è un ricordo, una volta donato non può essere dimenticato, non può mai scomparire John Lennon… -