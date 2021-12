Il dramma di Lorena Bianchetti | la tragica morte del padre

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ladelè stato un evento tragico per, che si era sposata da solamente tre giorni. L’episodio l’ha segnata profondamente.è una delle conduttrici più apprezzate. Lavora in Rai ormai da tantissimi anni. Dopo aver preso parte a numerosi programmi tv, aver condotto il telegiornale ed aver recitato in