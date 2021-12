Futuro della Sampdoria: i possibili acquirenti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono giorni importanti questi per il Futuro della Sampdoria dopo l’arresto per bancarotta fraudolenta avvenuto ieri del presidente Massimo Ferrero. Per il momento la società è stata affidata al direttore sportivo, Alberto Bosco, ma è chiaro che, in seguito alle dimissioni del numero uno, sarà inevitabile la cessione a nuovi investitori che presto potrebbero farsi avanti. Futuro Sampdoria: chi potrebbe acquistare la società? In pole position ci sarebbe Gianluca Vialli, bandiera ed artefice dello scudetto Sampdoriano del 1991, che già nel 2019 si era proposto per rilevare la società in collaborazione con il magnate americano, James Dinan, il quale si sarebbe dichiarato ancora disponibile ad affiancare nuovamente l’ex bomber. Le altre piste porterebbero ad una cordata di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono giorni importanti questi per ildopo l’arresto per bancarotta fraudolenta avvenuto ieri del presidente Massimo Ferrero. Per il momento la società è stata affidata al direttore sportivo, Alberto Bosco, ma è chiaro che, in seguito alle dimissioni del numero uno, sarà inevitabile la cessione a nuovi investitori che presto potrebbero farsi avanti.: chi potrebbe acquistare la società? In pole position ci sarebbe Gianluca Vialli, bandiera ed artefice dello scudettono del 1991, che già nel 2019 si era proposto per rilevare la società in collaborazione con il magnate americano, James Dinan, il quale si sarebbe dichiarato ancora disponibile ad affiancare nuovamente l’ex bomber. Le altre piste porterebbero ad una cordata di ...

