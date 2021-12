De Luca sempre moderato con i no vax | “Buttateli a mare | sono una banda di imbecilli”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Vincenzo Deè noto per le sue uscite spesso molto forti nel tentativo di far applicare le regole. Caratteristica che si è accentuata particolarmente al tempo del Covid, come quando nel marzo del 2020 il presidente della Regione Campania minacciò di “mandare i carabinieri con i lanciafiamme” agli studenti che avessero voluto festeggiare in presenza la discussione della tesi di laurea. Oggi nel corso di un’iniziativa a Casoria, in provincia di Napoli, si è espresso sui no vax, usando i suoi soliti e iconici modi: “Agli adulti dico, con senso di responsabilità, vaccinatevi, fate la terza dose quando venite convocati, buttate ai No vax cheunadie irresponsabili”. Per il governatore al momento “è importante è completare la campagna di vaccinazione”, e sulla somministrazione ...

