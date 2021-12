Autostrada A1: chiuso tratto Firenze sud-Incisa Reggello nella notte fra 11 e 12 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione della terza corsia nel tratto Firenze sud-Incisa Reggello, dalle 22:00 di sabato 11 alle 6:00 di domenica 12 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, verso Roma e in direzione Bologna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione della terza corsia nelsud-, dalle 22:00 di sabato 11 alle 6:00 di domenica 12, saràilcompreso trasud e, in entrambe le direzioni, verso Roma e in direzione Bologna L'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada chiuso Casello autostradale chiuso per una nottata Autostrade per l'Italia suggerisce agli automobilisti, in alternativa, di entrare in autostrada dalla stazione di Prato Ovest. 1 - - > PISTOIA - Casello autostradale di Pistoia chiuso per una nottata.

La nevicata annunciata sospende i lavori notturni in autostrada Sono confermate, come da programma, le seguenti chiusure notturne: - dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da ...

Casello autostradale chiuso per una nottata Toscana Media News Lavori nei tratti sottostanti al viadotto Zappulla Gli interventi ricadono nei Comuni di Caprileone e Mirto, in provincia di Messina. Il provvedimenti di chiusura al transito avrà effetto effetto fino al prossimo 24 dicembre in diversi orari della gio ...

Festa dell’Immacolata: prevista neve sulla rete autostradale La fase più intensa riguarderà l’intera giornata di mercoledì 8 dicembre. Sulla rete di Autostrade per l’Italia le tratte principalmente interessate saranno: – la A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Mila ...

