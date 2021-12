Advertising

TuttoAndroid : Xiaomi TV ES50 2022 è ufficiale con tanta intelligenza artificiale -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi ES50

Libero Tecnologia

Arriverà sul mercato cinese già l' 11 dicembre , per poi forse essere commercializzata anche a livello globale nel corso dell'anno prossimo, la nuova Smart TVTV2022 , un modello nuovo di zecca che va aggiungersi ai modelli ES43, ES55 e ES65 2022 già in commercio. L'ultima delle TVè una 50 pollici 4K dalle caratteristiche tecniche più ...Arriverà sul mercato cinese già l' 11 dicembre , per poi forse essere commercializzata anche a livello globale nel corso dell'anno prossimo, la nuova Smart TVTV2022 , un modello nuovo di zecca che va aggiungersi ai modelli ES43, ES55 e ES65 2022 già in commercio. L'ultima delle TVè una 50 pollici 4K dalle caratteristiche tecniche più ...Il colosso cinese ha presentato in patria un nuovo modello di Smart TV 2022: ottime caratteristiche tecniche a basso prezzo, ma arriverà anche in Europa?Xiaomi launched the Xiaomi TV ES 2022 at the end of June 2021 in China. The television was introduced in three sizes – 55-inch, 65-inch, and 75-inch. Now, over five months after its debut, the TV gets ...