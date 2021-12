Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Edge vs. The Miz è ufficiale per Day 1 - - SpazioWrestling : WWE: Edge lotterà a Day 1 *UFFICIALE* #Edge #Day1 #WWE - TSOWrestling : Durante il #MizTv, #Edge e #The Miz si sono dati appuntamento per #WWEDay1 Chi uscirà vincitore da questo confront… - raffyhawk : RT @dmaxitalia: Guardarsi sempre alle spalle ?? #WWERAW torna questa sera alle 23:15 su #DMAX, canale 52 con il commento di @mkp17 e del @g… - dmaxitalia : Guardarsi sempre alle spalle ?? #WWERAW torna questa sera alle 23:15 su #DMAX, canale 52 con il commento di @mkp17… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Edge

La programmazione della prossima settimana in casasi preannuncia scoppiettante . La Compagnia di Stamford ha infatti annunciato due grandi ritorni per le puntate di Raw e SmackDown:e Brock Lesnar. L'Hall of Famer, passato allo show rosso ...... ma anche il gameplay e un sacco di personalizzazioni, nonché superstar come, Roman Reigns, Goldberg e Drew McIntyre. Controlla tutto qui sotto. HQ Testi correlati 0 10 migliorie apportate a...Nella notte si è svolto Raw (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI), e uno dei protagonisti dello show è stato Edge, ospite al MizTV. Durante il segmento la “Rated R-Superstar” ha avuto una discussione c ...Big-Time Becks reverted to an underhanded tactic to score the victory over Liv Morgan in a huge Raw main event. Plus, Big E and Kevin Owens battled it out inside a Steel Cage, Edge and The Miz set the ...