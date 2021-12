Serie B: il Monza annuncia Ramirez, un colpo da A (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Monza non si accontenta di essere la squadra del momento in Serie B, reduce da nove partite utili e ad un passo dalla zona promozione diretta. I brianzoli pensano in grande e piazzano l'ennesimo colpo clamoroso della gestione Berlusconi (dopo... Leggi su europa.today (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilnon si accontenta di essere la squadra del momento inB, reduce da nove partite utili e ad un passo dalla zona promozione diretta. I brianzoli pensano in grande e piazzano l'ennesimoclamoroso della gestione Berlusconi (dopo...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? | Mai Mattia #Zaccagni aveva fornito due assist nella stessa partita di @SerieA prima di oggi In carriera avev… - SampNews24 : #Galliani: «Su #Ramirez 3 club di Serie A. Ma ha scelto il #Monza» - stez25397 : RT @delinquentweet: Nuovi arrivi in Serie B: il Monza ha appena ufficializzato Gastón Ramirez. - AnthonyACM7 : RT @delinquentweet: Nuovi arrivi in Serie B: il Monza ha appena ufficializzato Gastón Ramirez. - delinquentweet : Nuovi arrivi in Serie B: il Monza ha appena ufficializzato Gastón Ramirez. -