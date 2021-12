Serie A, Sala: “I club devono riflettere sugli ingaggi o non ci sarà futuro” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Se il calcio non troverà un modo per contenere gli ingaggi e i soldi che prendono i procuratori, allora non ci saranno diritti televisivi o prezzi di biglietti che lo giustificheranno. Noi possiamo fare la nostra parte, ma credo che sia anche il momento per chi gestisce questi grandi club di fare una riflessione congiunta; è impossibile immaginare un futuro se non cambiano le basi economiche di questo tipo di aziende”. Queste sono le considerazioni di Giuseppe Sala, intervenuto pubblicamente al termine della cerimonia di premiazione degli Ambrogini d’Oro. Premiato Franco Baresi nel corso della manifestazione menzionata, con Giuseppe Sala a margine di essa critico sul sistema economico instauratosi gradualmente tra i club calcistici. Il sindaco di Milano ha innescato un campanello ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) “Se il calcio non troverà un modo per contenere glie i soldi che prendono i procuratori, allora non ci saranno diritti televisivi o prezzi di biglietti che lo giustificheranno. Noi possiamo fare la nostra parte, ma credo che sia anche il momento per chi gestisce questi grandidi fare una riflessione congiunta; è impossibile immaginare unse non cambiano le basi economiche di questo tipo di aziende”. Queste sono le considerazioni di Giuseppe, intervenuto pubblicamente al termine della cerimonia di premiazione degli Ambrogini d’Oro. Premiato Franco Baresi nel corso della manifestazione menzionata, con Giuseppea margine di essa critico sul sistema economico instauratosi gradualmente tra icalcistici. Il sindaco di Milano ha innescato un campanello ...

