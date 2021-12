Scuola: «In DAD 10mila classi, ma le ASL non riescono a gestire il tracciamento. Serve l’Esercito» (Di martedì 7 dicembre 2021) Scuola, DAD e gestione di casi Covid. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale Presidi, è stato ospite del programma “Res Publica” condotto dal direttore Gianluca Fabi su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt) ed ha affrontato i temi caldi del momento, peraltro alla vigilia dello sciopero che si terrà il prossimo 10 dicembre. Sul tracciamento nelle scuole. “Le asl si sono trovate in grande difficoltà nell’applicare il protocollo del 3 novembre che si basava su due prestazioni che dovevano essere compiute con grande celerità: il testing e il tracciamento dei contatti –ha affermato Giannelli- Il preside può mettere la classe in dad, ma a stabilire se ci deve essere una quarantena deve essere la Asl. Per fare tutto questo Serve una grande celerità, se il tampone che si dovrebbe fare fin dal primo giorno, lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021), DAD e gestione di casi Covid. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale Presidi, è stato ospite del programma “Res Publica” condotto dal direttore Gianluca Fabi su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt) ed ha affrontato i temi caldi del momento, peraltro alla vigilia dello sciopero che si terrà il prossimo 10 dicembre. Sulnelle scuole. “Le asl si sono trovate in grande difficoltà nell’applicare il protocollo del 3 novembre che si basava su due prestazioni che dovevano essere compiute con grande celerità: il testing e ildei contatti –ha affermato Giannelli- Il preside può mettere la classe in dad, ma a stabilire se ci deve essere una quarantena deve essere la Asl. Per fare tutto questouna grande celerità, se il tampone che si dovrebbe fare fin dal primo giorno, lo ...

