Sciopero generale contro la manovra e corteo a Roma ma i sindacati si spaccano (Di martedì 7 dicembre 2021) Sciopero generale di 8 ore, giovedì della prossima settimana, 16 dicembre. Lo hanno proclamato i sindacati Cgil e Uil, non la Cisl. Considerano "insoddisfacente" la manovra economica del Governo Draghi. Si svolgerà una manifestazione nazionale dei lavoratori in Piazza del Popolo a Roma alla quale interverranno i segretari Maurizio Landini (Cgil) e Pier Paolo Bombardieri (Uil). Sciopero, il no alla manovra "Pur apprezzando lo sforzo e l'impegno del premier Draghi e del suo esecutivo – scrivono i sindacati in una nota – la manovra è insoddisfacente. In particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola". Ma non solo, perché Cgil e Uil la contestano anche sul fronte "delle politiche industriali e del contrasto alle ...

direzioneprc : BENVENUTO SCIOPERO GENERALE, SCELTA GIUSTA E NECESSARIA Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il gio… - HuffPostItalia : Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale - ilfoglio_it : I litigi sul “contributo di solidarietà” ci dicono che in realtà la destra non si batte per ridurre la pressione fi… - annamaria_ff : @evamarghe E quindi non si capisce questo sciopero generale.Molto bene che la Cisl non aderisce. - annamaria_ff : RT @evamarghe: 'Scelta incomprensibile ' magari non è abbastanza ma uno sciopero generale in un governo di unità nazionale! -