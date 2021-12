Scherma | la rivincita olimpica di Samele | l’azzurro vince su Szilagyi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 dicembre 2021) Bologna – Era il 24 luglio quando Gigiconquistava la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nella prova di sciabola individuale dopo una cavalcata trionfale che lo aveva portato fino in finale. Davanti a lui il campione ungherese Aron, che per la terza volta consecutiva ha saputo mettere la firma sulla medaglia d’oro. Dopo più di quattro mesi da quella giornata è arrivato il momento della. Ieri sera, infatti, è andato in scena il remake della sfida a cinque cerchi al PalaDozza di Bologna, che ha ospitato per l’occasione la festa della VirtusBologna per i 150 anni della SEF Virtus. Un assalto che ha messo in mostra la caratura dei due sciabolatori, che hanno dato il meglio di loro per la gioia del pubblico presente. La pedana stavolta ha decretato un esito diverso ...