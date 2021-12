Roberto Speranza: "Per vaccini ai bambini fidarsi dei pediatri" (Di martedì 7 dicembre 2021) La vaccinazione per i bambini "in Italia partira' il 16 dicembre, come e' gia' stato annunciato da Figliuolo e la mia opinione e' che le persone devono fidarsi dei nostri pediatri di libera scelta. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) La vaccinazione per i"in Italia partira' il 16 dicembre, come e' gia' stato annunciato da Figliuolo e la mia opinione e' che le persone devonodei nostridi libera scelta. ...

Advertising

Donzelli : Dall’inizio della pandemia @FratellidItalia ha denunciato le bugie del ministro della salute Roberto Speranza. Gli… - DemosLandia : RT @AlienoGrigio17: L'emergenza non finisce più: gela l'ammissione di #Speranza. L'articolo evidenzia l'incompetenza di #Speranza e di tut… - DemosLandia : RT @AlienoGrigio17: Il virologo dello Spallanzani 'stende' #Speranza: 'Emergenza? Adesso basta, bisogna uscirne'. «La speranza e la fiduci… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Il ministro della Salute: 'In corso riflessione sul prolungamento dello stato d'emergenza'. E sul vaccino ai bambini: 'Fidate… - giuliabottini : Mario Draghi, la lite con Roberto Speranza per la circolare 'nascosta': un grosso caso ai vertici del governo -