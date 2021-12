Probabili formazioni Genoa-Sampdoria: diciassettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Genoa-Sampdoria, match della diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 20:45 di venerdì 10 dicembre nella cornice del Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Genoa – Stop per Rovella e Sturaro. Cambiaso e Sabelli pronti ad agire sulle corsie laterali. Vasquez, Masiello e Biraschi in difesa. Da valutare Destro.Torn Sampdoria – Torna Colley dopo la squalifica. Caputo e Quagliarella favoriti su Gabbiadini sul fronte d’attacco del 4-4-2. Le Probabili formazioni Genoa ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di venerdì 10 dicembre nella cornice del Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Stop per Rovella e Sturaro. Cambiaso e Sabelli pronti ad agire sulle corsie laterali. Vasquez, Masiello e Biraschi in difesa. Da valutare Destro.Torn– Torna Colley dopo la squalifica. Caputo e Quagliarella favoriti su Gabbiadini sul fronte d’attacco del 4-4-2. Le...

Advertising

Fantacalcio : Champions League, Real Madrid-Inter: probabili formazioni e dove vederla in TV - Fantacalcio : Champions League, Milan-Liverpool: probabili formazioni e dove vederla in TV - zazoomblog : Milan-Liverpool oggi Champions League: orario tv programma in chiaro probabili formazioni - #Milan-Liverpool… - infoitsport : Inter-Real Madrid oggi, Champions League: orario, tv, programma in chiaro, probabili formazioni - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Inter - #ultimissime #sulle #probabili… -