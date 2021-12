Piazza e parcheggi, De Luca sceriffo: se vedete chi imbratta buttatelo a mare (Di martedì 7 dicembre 2021) E’ stata inaugurata ufficialmente oggi alla presenza anche del Governatore della Regione Campania, Vicenzo De Luca, la maxi area di parcheggio sottostante Piazza della Libertà da oltre 700 posti auto. Nell’occasione del taglio del nastro il Presidente ha rimarcato che ogni cittadino dovrà mostrare grande responsabilità e senso civico per salvaguardare Piazza e parcheggio dai vandali e dai writers. De Luca è tornato ad indossare i panni da “sceriffo” che lo hanno contraddistinto quando era Sindaco di Salerno scherzando con i giornalisti presenti sull’argomento: “Se vedete qualcuno che usa la bomboletta spray, buttatelo a mare”. Sul fronte della sicurezza dei parcheggi interrati sarà Salerno Mobilità a ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 7 dicembre 2021) E’ stata inaugurata ufficialmente oggi alla presenza anche del Governatore della Regione Campania, Vicenzo De, la maxi area dio sottostantedella Libertà da oltre 700 posti auto. Nell’occasione del taglio del nastro il Presidente ha rimarcato che ogni cittadino dovrà mostrare grande responsabilità e senso civico per salvaguardareo dai vandali e dai writers. Deè tornato ad indossare i panni da “” che lo hanno contraddistinto quando era Sindaco di Salerno scherzando con i giornalisti presenti sull’argomento: “Sequalcuno che usa la bomboletta spray,”. Sul fronte della sicurezza deiinterrati sarà Salerno Mobilità a ...

