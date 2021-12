Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - CampedelliGian : RT @amnestyitalia: ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giu… - SickBoy1987 : RT @Corriere: Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

scarcerato, ma non assolto dalle accuse. Una parziale buona notizia dalla triste vicenda dello studente egiziano dell'Università di Bologna, in carcere al Cairo dal febbraio 2020., scarcerato ma non assoltosarà scarcerato 'anche se non è stato assolto' dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell'udienza a Mansura ad un capannello ...Ci si aspettava il peggio e invece dal tribunale di Mansoura, in Egitto, è arrivata una notizia positiva per. Il ragazzo egiziano, studente dell'Università di Bologna, è stato rilasciato. A ordinarlo è stato il giudice. La vicenda, iniziata nel 2018, non è comunque giunta al termine. Infatti ...Bologna - Patrick Zaki sarà scarcerato. Lo studente dell'Università di Bologna, detenuto in carcere in Egitto da due anni con l’accusa di diffusione di false informazioni tramite articoli ...Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna al quale la Città di Zagarolo ha concesso la cittadinanza onoraria, sarà scarcerato tra stasera e domani mattina. Sarà nuovamente davanti ...