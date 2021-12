Patrick Zaki: oggi a Mansura la terza udienza del processo (Di martedì 7 dicembre 2021) Questa mattina a Mansura, in Egitto, si celebra la terza udienza del processo che vede imputato Patrick Zaki, ricercatore e attivista egiziano che studia a Bologna. Il giovane rischia almeno cinque anni di carcere. Uno degli avvocati del team che seguono la sua vicenda giudiziaria ha spiegato che presenteranno una memoria difensiva preparata sulla base L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Questa mattina a, in Egitto, si celebra ladelche vede imputato, ricercatore e attivista egiziano che studia a Bologna. Il giovane rischia almeno cinque anni di carcere. Uno degli avvocati del team che seguono la sua vicenda giudiziaria ha spiegato che presenteranno una memoria difensiva preparata sulla base L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

amnestyitalia : #7dicembre Oggi l'udienza del processo a Patrick Zaki. Speriamo il meglio ma temiamo il peggio. Intanto non si fer… - amnestyitalia : Bologna non dimentica Patrick Zaki #FreePatrickZaki - amnestyitalia : 'Riportami in piazza maggiore'. Oggi Bologna torna in piazza per chiedere la liberazione di Patrick Zaki. Appuntame… - Ameli_Alleby : RT @amnestyitalia: #7dicembre Oggi l'udienza del processo a Patrick Zaki. Speriamo il meglio ma temiamo il peggio. Intanto non si ferma la… - danielamarch8 : RT @Lara_Rocchetta: Ci siamo....LIBERATE PATRICK ZAKI!.....LIBERATELO!!! @luigidimaio @ItalyMFA #FreePatrickZaki #FreePatrick #Egypt https:… -