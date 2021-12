Meteo per l’Immacolata, nevicate e maltempo: previsioni e temperature (Di martedì 7 dicembre 2021) nevicate a bassa quota, temporali e maltempo al Nord e su gran parte del Paese: il Meteo per l’Immacolata nel dettaglio. previsioni e temperature. Neve (Getty Images)Una perturbazione atlantica porterà una nuova ondata di maltempo sul nostro Paese. Calano le temperature da Nord a Sud con un netto peggioramento della situazione generale. Al settentrione previste nevicate anche a bassissima quota, precipitazioni diffuse anche al Centro e al meridione con raffiche di vento di forte intensità. Con ogni probabilità bisognerà rimandare le gite fuori porta usuali dell’8 dicembre. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l’allerta Meteo di colore ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 dicembre 2021)a bassa quota, temporali eal Nord e su gran parte del Paese: ilpernel dettaglio.. Neve (Getty Images)Una perturbazione atlantica porterà una nuova ondata disul nostro Paese. Calano leda Nord a Sud con un netto peggioramento della situazione generale. Al settentrione previsteanche a bassissima quota, precipitazioni diffuse anche al Centro e al meridione con raffiche di vento di forte intensità. Con ogni probabilità bisognerà rimandare le gite fuori porta usuali dell’8 dicembre. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l’allertadi colore ...

