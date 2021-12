Inter | Correa non ce la fa | ecco i tempi di recupero

Leggi su footdata

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Sicuramente non ci saranno Ranocchia, Darmian, Satriano a cui si è aggiunto. Mi dispiace molto perchè stava crescendo, è un calciatore che conosco bene ed era in un momento favorevole, aveva assorbito lavori e fuso orari, una perdita importante ma cercheremo di sopperire a questo. Lautaro non ha avuto problemi in sgambata, per De Vrij e Kolarov capiremo dopo la sgambata”. Così Simone Inzaghi, tecnico dell’, alla vigilia del match contro il Real Madrid, in merito alle condizioni della rosa.