Inferno in metro, anziano li richiama sulla mascherina: lo aggrediscono a bottigliate in testa (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutta “colpa” di una mascherina. Choc a Milano nel vagone della metropolitana: due giovani feriscono a colpi di bottiglia sferrati sulla testa un anziano. Il motivo della reazione inconsulta: l’uomo ha solo chiesto di indossare il dpi.. L’ultima vicenda di cronaca che suscita indignazione e sconcerto arriva da Milano. Dove nello scompartimento della metro, un anziano invita due giovani, alticci e molesti, a indossare la mascherina, che naturalmente non portano, contrariamente alle disposizioni attualmente in vigore stante la recrudescenza di virus e varianti e contro ogni minimo ragionamento di buon senso. Risultato: i due imbelli, aggressivi e pericolosi, aggrediscono l’82enne con una bottiglia di vetro alla ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutta “colpa” di una. Choc a Milano nel vagone dellapolitana: due giovani feriscono a colpi di bottiglia sferratiun. Il motivo della reazione inconsulta: l’uomo ha solo chiesto di indossare il dpi.. L’ultima vicenda di cronaca che suscita indignazione e sconcerto arriva da Milano. Dove nello scompartimento della, uninvita due giovani, alticci e molesti, a indossare la, che naturalmente non portano, contrariamente alle disposizioni attualmente in vigore stante la recrudescenza di virus e varianti e contro ogni minimo ragionamento di buon senso. Risultato: i due imbelli, aggressivi e pericolosi,l’82enne con una bottiglia di vetro alla ...

Advertising

SecolodItalia1 : Inferno in metro, anziano li richiama sulla mascherina: lo aggrediscono a bottigliate in testa… - flroseseven : PERDI O INFERNO DO METRO QUE ODIO - virxl1 : la metro alle otto di mattina è un inferno. forse di peggio c’è solo la metro alle sette di mattina - MimidiRosa1 : RT @la__lavi: Dante lo ha chiamato Inferno perché 'Metro B bloccata per morto sui binari in un giorno di pioggia in piena plandemia' era tr… - lugian76 : RT @la__lavi: Dante lo ha chiamato Inferno perché 'Metro B bloccata per morto sui binari in un giorno di pioggia in piena plandemia' era tr… -