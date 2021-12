Fincantieri assume 50 diplomati e laureati

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’azienda cerca nuovo personale da inserire negli stabilimenti in Italia50 nuove figure in possesso di diploma o di laurea da inserire nei propri stabilimenti in Italia. Le assunzioni riguardano: Addetti Area Metodi di Produzione con attenzione per i dettagli, capacità di problem solving e orientamento al risultato, i quali dovranno ottimizzare il processo di costruzione nei cantieri italiani ed esteri, gestire il presidio sulle tecnologie dei processi di fabbricazione e allestimento e supportare l’attività di definizione degli investimenti in fase di studio e di monitoraggio dei risultati dei nuovi impianti; Supervisori Officina Assistenza con orientamento al risultato e ottime capacità organizzative e gestionali, che dovranno gestire le apparecchiature di sollevamento, garantire l’osservanza delle norme antinfortunistiche e di ...

