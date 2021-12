DIRETTA Real Madrid-Inter: segui la partita LIVE (Di martedì 7 dicembre 2021) Alle 21 torna la Champions League, ed in campo scenderanno anche le italiane. L’Inter affronta il Real Madrid. L’Inter ha ormai la certezza matematica di affrontare i prossimi ottavi di finale di Champions League. Un percorso positivo per la compagine nerazzurra, che si prepara a mettere dentro l’ultimo tassello di questa fase a gironi. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 7 dicembre 2021) Alle 21 torna la Champions League, ed in campo scenderanno anche le italiane. L’affronta il. L’ha ormai la certezza matematica di affrontare i prossimi ottavi di finale di Champions League. Un percorso positivo per la compagine nerazzurra, che si prepara a mettere dentro l’ultimo tassello di questa fase a gironi. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ?? I TIFOSI DELL'INTER SCALDANO LA VOCE ?? Grande seguito di nerazzurri a Madrid ? ??? Real Madrid-Inter, ore 21 ??? in… - elbauscia : RT @SkySport: ?? I TIFOSI DELL'INTER SCALDANO LA VOCE ?? Grande seguito di nerazzurri a Madrid ? ??? Real Madrid-Inter, ore 21 ??? in diretta s… - sportli26181512 : Real Madrid-Inter LIVE, formazioni ufficiali: ci sono Lautaro e Dumfries, Jovic con Vinicius: L'Inter torna al Bern… - Faqqaa : RT @Ceruzfries: Vi distribuisco i patentini di tifo: Interista -> guardi diretta gol per aggiornarti su tutti Milanista -> guardi Porto-Atl… - infoitsport : DIRETTA Champions LIVE, Real Madrid-Inter | Segui la cronaca in tempo reale -