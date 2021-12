Covid, didattica a distanza e misure più severe dal 15 dicembre: la stretta in Polonia (Di martedì 7 dicembre 2021) La scuola torna online e l'accesso a ristoranti, bar, alberghi e chiese verrà ridotto al 30%: sono queste le nuove più severe restrizioni contro il Covid-19 annunciate oggi dal vice ministro della Sanità Waldemar Kraska, in Polonia, dove nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati registrati sono stati 19.366 e 504 persone sono morte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 dicembre 2021) La scuola torna online e l'accesso a ristoranti, bar, alberghi e chiese verrà ridotto al 30%: sono queste le nuove piùrestrizioni contro il-19 annunciate oggi dal vice ministro della Sanità Waldemar Kraska, in, dove nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati registrati sono stati 19.366 e 504 persone sono morte. L'articolo .

