Come il Verona è diventato una macchina da gol (Di martedì 7 dicembre 2021) Raccogliere l'eredità di Juric sembrava un'impresa molto difficile. Di Francesco ci aveva provato, scegliendo di adattare la sua idea di calcio a quella del suo predecessore, ma non era andata bene. Il suo esonero, arrivato appena alla terza giornata, poteva dare l'impressione di una società e una squadra in confusione. Invece si è invece rivelato una svolta. Il Verona di Tudor, fin qui, ha raccolto ben 23 punti in 13 partite, ma non sono solo i risultati a renderla una delle sorprese più interessanti del campionato. A stupire è un'evoluzione della squadra che era improbabile aspettarsi, tanto più dopo il mercato dello scorso anno, che aveva visto pochi aggiustamenti e la cessione improvvisa, a campionato iniziato, del giocatore più importante in quel momento, Mattia Zaccagni. Come ammesso dallo stesso allenatore dopo la partita con l'Empoli, Tudor ...

