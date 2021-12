Altro che talk, i no vax arrivano nelle stanze del Senato (Di martedì 7 dicembre 2021) Si fa presto a dire basta no-vax in prima serata, basta spazio in tv. È sufficiente voltare la testa dall’altra parte, ed eccoli monopolizzare il Senato. In una sonnecchiosa giornata pre festiva, a Palazzo Madama si riunisce la commissione Affari costituzionali. Una sfilza di audizioni di esperti o presunti tali per raccogliere pareri sul decreto che amplia l’obbligo vaccinale a docenti e forze dell’ordine e istituisce il super green pass. Alle dieci del mattino si comincia con Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, si continua con Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana farmaco, e poi Pasquale Stanzione, Garante della protezione dati personali. Sono circa le 11.30 quando il palinsesto della Camera alta del Parlamento prende una piega strana. “La legge sulla protezione del popolo tedesco dalle malattie ereditarie che Hitler fece ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Si fa presto a dire basta no-vax in prima serata, basta spazio in tv. È sufficiente voltare la testa dall’altra parte, ed eccoli monopolizzare il. In una sonnecchiosa giornata pre festiva, a Palazzo Madama si riunisce la commissione Affari costituzionali. Una sfilza di audizioni di esperti o presunti tali per raccogliere pareri sul decreto che amplia l’obbligo vaccinale a docenti e forze dell’ordine e istituisce il super green pass. Alle dieci del mattino si comincia con Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, si continua con Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana farmaco, e poi Pasquale Stanzione, Garante della protezione dati personali. Sono circa le 11.30 quando il palinsesto della Camera alta del Parlamento prende una piega strana. “La legge sulla protezione del popolo tedesco dalle malattie ereditarie che Hitler fece ...

