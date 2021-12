A Ostuni l’albero di Natale è fatto all’uncinetto | all’insegna della solidarietà

Leggi su diredonna

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’atmosfera natalizia inizia ormai a farsi sentire, e le città si stanno vestendo di luci e decorazioni. Come, cittadina in provincia di Brindisi, dove la piazza principale è stata abbellita con un albero dida record: 12 metri di altezza e 4000 piastrelle realizzateper un albero che fail suo punto di forza. L’idea è nata, infatti, grazie all’Associazione Radici del Sud in collaborazione con il centro per anziani Il Filo di Arianna, con il patrocinio del Comune di. Le piastrelle sono state realizzate interamente a mano da circa 50 donne del centro e da centinaia di volontari sparsi per tutta la Puglia. Il tutto in tempi record: la realizzazione è iniziata nel mese di ottobre 2021 e la sera del 5 dicembreè ...