(Di martedì 7 dicembre 2021) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Giovanni Leghissa (Università di Torino) Damiano Cantone (Università di Roma La Sapienza)(Università di Trieste) ELOGIO DELL’EPOCHÉ (lectio magistralis) TRIBUTE TOCONTRIBUTIONS BY: Beatrice Bonato, Damiano Cantone, Edoardo Greblo, Giovanni Leghissa, Davide Zoletto Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei italiani ed europei che, nel corso delle quattro ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @PBersani (Articolo Uno): 'Nell'esercizio delle mie funzioni non è stato mai pagato un caffè a nessun… - udine20 : 10 - 4.9.2021 PIER ALDO ROVATTI - - Pier_ef_fect : RT @Pier_ef_fect: Non sono i prodotti più glamour ma mi piacciono! - bolognanewsgaia : Bologna ricorda Pier Vittorio Tondelli: 'PVT, Pier Vittorio Tondelli. Tra parole, luoghi e fauna galattica', gioved… - gaiaitaliacomlo : Bologna ricorda Pier Vittorio Tondelli: “PVT, Pier Vittorio Tondelli. Tra parole, luoghi e fauna galattica”, gio- -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 PIER

Archiportale.com

... in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura di Russi, La BCC ravennate forlivese e imolese e Ferruzzi Franco SRL, è in programma venerdì 10 dicembrealle ore 20.45 nella sala...... ? Fontanella 11.01.22 ore 17:15 " 19:15 ? Avane 12.01.22 ore 17:15 " 19:15 ? Rodari 13.01.22 ore 17:15 " 19:15 ? Pagnana 14.01.22 ore 17:15 " 19:15 ? Monterappoli 17.01.22.ore 17:15 " 19:15 ?...Maria De Filippi ha compiuto 60 anni. Per l'occasione, Pier Silvio Berlusconi le ha fatto recapitare a Verissimo, un video messaggio di auguri ...Sono 24 i cittadini positivi al Covid-19 a causa della costante e preoccupante crescita del numero dei positivi ...