William e Harry, è guerra: cosa sta accadendo a Palazzo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono tempi duri a a Buckingham Palace, tra William ed Harry i dissapori continuano. Mamma Lady Diana non sarebbe per niente d'accordo su ciò che sta succedendo tra i due fratelli reali. C'è chi sostiene che i fratelli, William ed Harry, essendo molto diversi non siano andati mai tanto d'accordo, c'è chi pensa che la goccia che abbia fatto traboccare il vaso sia stato il matrimonio del fratello minore con l'attrice Meghan Markle. William ed Harry, foto d'infanziaIl duello tra il principe William e il principe Harry è iniziato ben prima della 'Megxit'. Un modo completamente diverso di approcciarsi alla vita istituzionale e al futuro a Buckingham Palace. Posato uno, ribelle anticonvenzionale l'altro.

