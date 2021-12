Tutto quello che c’è ancora da sapere sull’area 51: le risposte alle domande più comuni! (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’area 51 è stata avvolta nel mistero per decenni. Già negli anni ’50, le persone hanno riferito di aver visto oggetti volanti non identificati (UFO) nella base militare del sud del Nevada: un’area remota del deserto 105 chilometri a nord di Las Vegas. Ma quante cose ci sono ancora da chiarire su questo luogo? Proviamo a rispondere. Secondo la CIA, nell’area si sono verificati test di volo segreti da quando i militari hanno iniziato a testare gli aerei spia U-2 nel 1955. Area 51, 2021/12/05Cos’è l’Area 51? L’Area 51, ufficialmente chiamata Nevada Test and Training Range at Groom Lake, è un campo di addestramento aperto, ad alta sicurezza, per l’aeronautica statunitense. L’opinione pubblica ha scoperto che l’Area 51 esisteva ufficialmente solo nell’agosto del 2013, grazie alla presentazione di una richiesta di legge sulla libertà d’informazione promossa dal dottor ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’area 51 è stata avvolta nel mistero per decenni. Già negli anni ’50, le persone hanno riferito di aver visto oggetti volanti non identificati (UFO) nella base militare del sud del Nevada: un’area remota del deserto 105 chilometri a nord di Las Vegas. Ma quante cose ci sonoda chiarire su questo luogo? Proviamo a rispondere. Secondo la CIA, nell’area si sono verificati test di volo segreti da quando i militari hanno iniziato a testare gli aerei spia U-2 nel 1955. Area 51, 2021/12/05Cos’è l’Area 51? L’Area 51, ufficialmente chiamata Nevada Test and Training Range at Groom Lake, è un campo di addestramento aperto, ad alta sicurezza, per l’aeronautica statunitense. L’opinione pubblica ha scoperto che l’Area 51 esisteva ufficialmente solo nell’agosto del 2013, grazie alla presentazione di una richiesta di legge sulla libertà d’informazione promossa dal dottor ...

Agenzia_Ansa : Niente caffè al bar senza super pass in zona arancione. Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi regole anti-Covid… - StefanoFeltri : Il pezzo che tutte le persone di buon senso aspettavano di leggere lo ha scritto Andrea Casadio per @DomaniGiornale… - gabrieligm : Nulla vieta a @lucatelese di devolvere allo Stato tutto quello che guadagna oltre i 2mila euro al mese. - soledad_crystal : RT @SaraSanfi: Lei sognava un uomo come lui al suo fianco, lui sognava una donna come lei al suo fianco. Dopo un anno sono più uniti che ma… - antonio_78_ : @Finemula @barbarab1974 Tu gli occhi dolci li fai a Barbarella? Non só chi intendi con Bubu e mi rimane difficile c… -