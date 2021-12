Tracce dell'aperitivo Aviva in Israele: cosa combina in tv la super influencer (Di lunedì 6 dicembre 2021) Avivit Bar Zohar porta Aviva Wines in Israele. La super modella, che sui social conta oltre 500 mila followers, porta in televisione una delle bottiglie di glitter con tanto di colori e bollicine. Si tratta di una trasmissione molto seguita a cui l'influencer prende parte. Per Aviva si tratta di un vero momento di cambiamento. A brevissimo arriverà il drink, che è già stato presentato sui social, pronto a "fare le scarpe" a tanti altri aperitivi. Del nuovo drink firmato Aviva ne parla Beverfood.com - uno dei siti specializzati. Si tratta di una bevanda aromatizzata con un gusto completamente nuovo a base di bitter e arancia, gradazione alcolica contenuta 8%, che si inserisce nella categoria dei ready to drink. “Con Aviva ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Avivit Bar Zohar portaWines in. Lamoa, che sui social conta oltre 500 mila followers, porta in televisione unae bottiglie di glitter con tanto di colori e bollicine. Si tratta di una trasmissione molto seguita a cui l'prende parte. Persi tratta di un vero momento di cambiamento. A brevissimo arriverà il drink, che è già stato presentato sui social, pronto a "fare le scarpe" a tanti altri aperitivi. Del nuovo drink firmatone parla Beverfood.com - uno dei siti specializzati. Si tratta di una bevanda aromatizzata con un gusto completamente nuovo a base di bitter e arancia, gradazione alcolica contenuta 8%, che si inserisce nella categoria dei ready to drink. “Con...

