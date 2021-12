Serie D, mercoledì turno infrasettimanale: saltano due gare a causa del Covid (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA - mercoledì 8 dicembre turno infrasettimanale per tutti i gironi del campionato di Serie D. saltano a causa del Covid - 19 Afragolese - Torres e Vis Artena - Muravera , entrambe del girone G, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA -8 dicembreper tutti i gironi del campionato diD.del- 19 Afragolese - Torres e Vis Artena - Muravera , entrambe del girone G, ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie mercoledì Serie D, mercoledì turno infrasettimanale: saltano due gare a causa del Covid ROMA - Mercoledì 8 dicembre turno infrasettimanale per tutti i gironi del campionato di Serie D. Saltano a causa del Covid - 19 Afragolese - Torres e Vis Artena - Muravera , entrambe del girone G, rinviate a ...

