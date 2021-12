Per Pregliasco, Omicron è più diffusiva ma pare meno grave (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI. - "I dati relativi alla variante Omicron necessitano ancora di ulteriori conferme, ma i numeri, seppure ancora esigui, evidenziano una maggiore contagiosità, anche se la malattia non sembra cambiare". Lo spiega all'AGI Fabrizio Pregliasco, virologo presso l'Università degli studi di Milano e direttore sanitario dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) Galeazzi di Milano, commentando la diffusione della variante B.1.1.529, a cui è stata assegnata la lettera greca Omicron. Anche Anthony Fauci, immunologo statunitense e consigliere presso la Casa Bianca, ha dichiarato di trovare relativamente incoraggianti i dati preliminari relativi alla variante Omicron, rilevata in almeno 15 Stati americani, e da qualche giorno presente anche in Italia. "E' presto per stabilire il quadro ... Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI. - "I dati relativi alla variantenecessitano ancora di ulteriori conferme, ma i numeri, seppure ancora esigui, evidenziano una maggiore contagiosità, anche se la malattia non sembra cambiare". Lo spiega all'AGI Fabrizio, virologo presso l'Università degli studi di Milano e direttore sanitario dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) Galeazzi di Milano, commentando la diffusione della variante B.1.1.529, a cui è stata assegnata la lettera greca. Anche Anthony Fauci, immunologo statunitense e consigliere presso la Casa Bianca, ha dichiarato di trovare relativamente incoraggianti i dati preliminari relativi alla variante, rilevata in al15 Stati americani, e da qualche giorno presente anche in Italia. "E' presto per stabilire il quadro ...

