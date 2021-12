Pallamano femminile, Mondiali 2021: giornata di verdetti, Danimarca devastante (Di martedì 7 dicembre 2021) giornata oltremodo interessante nei Mondiali femminili di Pallamano. Sono state ancora otto i match che abbiamo vissuto, molto più combattuti rispetto a ieri quando i risultati sono stati abbastanza netti a favore delle formazioni europee Iniziamo dal Gruppo H con l’incredibile match tra Cina ed Argentina. Le asiatiche hanno ceduto per un punto (24-23) sulle sudamericane che solo negli ultimi minuti hanno avuto la meglio sulle avversarie. Più semplice, invece, il risultato della Spagna che ha abbattuto per 31 a 19 l’Austria. La Croazia cede per due punti (26-28) al Giappone, mentre il Brasile svetta per 33 a 19 sul Paraguay. Risultato importante per il Gruppo G, verdetti anche per le protagoniste del girone E che ha visto la Repubblica Ceca conquistare un prezioso acuto per un solo punto sulla Slovacchia (24-23). ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021)oltremodo interessante neifemminili di. Sono state ancora otto i match che abbiamo vissuto, molto più combattuti rispetto a ieri quando i risultati sono stati abbastanza netti a favore delle formazioni europee Iniziamo dal Gruppo H con l’incredibile match tra Cina ed Argentina. Le asiatiche hanno ceduto per un punto (24-23) sulle sudamericane che solo negli ultimi minuti hanno avuto la meglio sulle avversarie. Più semplice, invece, il risultato della Spagna che ha abbattuto per 31 a 19 l’Austria. La Croazia cede per due punti (26-28) al Giappone, mentre il Brasile svetta per 33 a 19 sul Paraguay. Risultato importante per il Gruppo G,anche per le protagoniste del girone E che ha visto la Repubblica Ceca conquistare un prezioso acuto per un solo punto sulla Slovacchia (24-23). ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano femminile Serata di ripartenza per il Coni Varese: assegnate le benemerenze relative al 2019 ...Italiano Quattro di Punta Jole 5) Virginia BOSSI - Golf " Campionessa Italiana Nazionale Femminile ...- Canoa Kayak " Campione Italiano K4 M.1000 velocità 8) Ilaria DALLACOSTA - Handball (pallamano) " ...

Vittorie per le formazione della Pallamano Chiaravalle Nella prossima giornata la A2 maschile sarà impegnata in Toscana contro la Pallamano Ambra, mentre la femminile sarà in casa del Camerano per un derby delle Marche.

PALLAMANO / Vittoria al cardiopalma, Chiaravalle strappa il 31-30 contro Pescara Castillo sulla sirena regala i due punti alla banda di Guidotti, vincono anche le ragazze dell’A2 femminile in casa dell’Alì Mestrino B CHIARAVALLE, 6 dicembre 2021 – Finisce 31-30 a soli tre secondi ...

