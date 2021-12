No vax, Cacciari: "Bene fuori da tv" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il filosofo: "Nessuna persona sensata dice no al vaccino. Si dice no al green pass che non c'entra niente col vaccino, eventualmente" Dopo il 'no' del direttore del Tg di La7 Enrico Mentana ad ospitare i no vax, è arrivato anche il veto della neo direttrice del Tg1, Monica Maggioni, che si è allineata sulle posizioni espresse dal suo collega. Una scelta giusta ... Leggi su adnkronos (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il filosofo: "Nessuna persona sensata dice no al vaccino. Si dice no al green pass che non c'entra niente col vaccino, eventualmente" Dopo il 'no' del direttore del Tg di La7 Enrico Mentana ad ospitare i no vax, è arrivato anche il veto della neo direttrice del Tg1, Monica Maggioni, che si è allineata sulle posizioni espresse dal suo collega. Una scelta giusta ...

Advertising

Adnkronos : #Cacciari: 'Nessuna persona sensata dice no al #vaccino. Si dice no al green pass che non c'entra niente col vaccin… - StraNotizie : No vax, Cacciari: 'Bene fuori da tv' - rinar30 : @AxiaFel A prescindere da chi sia Cacciari, a quale titolo nullità come Romano e Parenzo danno degli idioti a chi… - adrianobusolin : RT @alextorre13: Ho letto che Mentana, Maggioni ed altri direttori hanno deciso di avere solo interviste di persone pro vax e in certa misu… - alextorre13 : Ho letto che Mentana, Maggioni ed altri direttori hanno deciso di avere solo interviste di persone pro vax e in cer… -

Ultime Notizie dalla rete : vax Cacciari No vax, Cacciari: "Bene fuori da tv" Una scelta giusta secondo il filosofo Massimo Cacciari, che all'AdnKronos dice: "Fanno bene. I no vax non ragionano, nessuna persona sensata dice no al vaccino. Si dice no al green pass che non c'...

No vax, Cacciari: 'Bene fuori da tv' Una scelta giusta secondo il filosofo Massimo Cacciari, che all'AdnKronos dice: 'Fanno bene. I no vax non ragionano, nessuna persona sensata dice no al vaccino. Si dice no al green pass che non c'...

No vax, Cacciari: "Bene fuori da tv" Adnkronos Mentana-Giletti, la lite a distanza sugli ospiti no vax in onda su La7 Il messaggio social, ricco di "dico-non dico", pubblicato dal direttore del TG di La7 non è stato preso benissimo dal conduttore di "Non è L'Arena" ...

No vax, Cacciari: "Bene fuori da tv" Dopo il 'no' del direttore del Tg di La7 Enrico Mentana ad ospitare i no vax, è arrivato anche il veto della neo direttrice del Tg1, Monica Maggioni, che si è allineata sulle posizioni espresse dal su ...

Una scelta giusta secondo il filosofo Massimo, che all'AdnKronos dice: "Fanno bene. I nonon ragionano, nessuna persona sensata dice no al vaccino. Si dice no al green pass che non c'...Una scelta giusta secondo il filosofo Massimo, che all'AdnKronos dice: 'Fanno bene. I nonon ragionano, nessuna persona sensata dice no al vaccino. Si dice no al green pass che non c'...Il messaggio social, ricco di "dico-non dico", pubblicato dal direttore del TG di La7 non è stato preso benissimo dal conduttore di "Non è L'Arena" ...Dopo il 'no' del direttore del Tg di La7 Enrico Mentana ad ospitare i no vax, è arrivato anche il veto della neo direttrice del Tg1, Monica Maggioni, che si è allineata sulle posizioni espresse dal su ...