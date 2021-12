No alla separazione della rete, sì a Cdp. Tim secondo Beppe Grillo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ma quale separazione della rete, per Tim la soluzione si chiama Cassa Depositi e Prestiti. Beppe Grillo rompe un lungo silenzio che ha accompagnato le vicende turbolente del suo Movimento 5 stelle e sul suo blog dice la sua sull’ex Telecom, su cui balla un progetto di Opa di Kkr. “È da oltre 30 anni che parlo di Telecom. Per questo, voglio condividere con voi alcune considerazioni a riguardo”, è l’incipit della riflessione del comico e co-fondatore del M5S. “L’instabilità dell’azionariato di Telecom Italia ne pregiudica qualsiasi sviluppo di lungo termine e la espone a disegni finanziari strampalati, come lo scorporo della rete, che la condanna a morte”. Questo perché “l’avvicendamento di diverse proprietà nel tempo, dall’Opa del 1999 ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ma quale, per Tim la soluzione si chiama Cassa Depositi e Prestiti.rompe un lungo silenzio che ha accompagnato le vicende turbolente del suo Movimento 5 stelle e sul suo blog dice la sua sull’ex Telecom, su cui bun progetto di Opa di Kkr. “È da oltre 30 anni che parlo di Telecom. Per questo, voglio condividere con voi alcune considerazioni a riguardo”, è l’incipitriflessione del comico e co-fondatore del M5S. “L’instabilità dell’azionariato di Telecom Italia ne pregiudica qualsiasi sviluppo di lungo termine e la espone a disegni finanziari strampalati, come lo scorporo, che la condanna a morte”. Questo perché “l’avvicendamento di diverse proprietà nel tempo, dall’Opa del 1999 ...

