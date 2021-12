Maria De Filippi, auguri con ‘stoccata’ da Claudio Lippi: “Mai avuto il suo numero” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Claudio Lippi ha fatto gli auguri di compleanno a Maria De FiLippi sui social ma non le ha risparmiato una pungente frecciatina, ecco cosa ha scritto Maria De FiLippi ha spento… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 6 dicembre 2021)ha fatto glidi compleanno aDesui social ma non le ha risparmiato una pungente frecciatina, ecco cosa ha scrittoDeha spento… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

rtl1025 : ???? Tanti auguri Maria De Filippi, la regina della TV italiana! ???? Oggi compie 60 anni ???? - chetempochefa : 'Ha sbagliato numero!' @lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF ?? - chetempochefa : 'Pronto?' 'Pronto Maria?' 'Ehm, no ha sbagliato numero' @lucianinalitti riuscirà a chiamare Maria De Filippi? ??… - BiasiErika : RT @trashtvstellare: Luciana che chiama Maria De Filippi ma risponde un'altra persona ?????? #CTCF - infoitcultura : Gaffe in diretta su Rai3: Luciana Littizzetto e Fabio Fazio chiamano Maria De Filippi ma il numero è sbagliato -