Lazio, Immobile in forte dubbio per la gara col Galatasaray in Europa League (Di lunedì 6 dicembre 2021) Classica seduta di scarico a Formello per i giocatori della Lazio che non hanno giocato ieri nel match contro la Sampdoria. Assente Ciro Immobile, che questa mattinata ha svolto gli esami al ginocchio destro. Il dolore rimane forte e Ciro, che probabilmente non si allenerà neanche domani, rimarrà in dubbio fino all’ultimo contro il Galatasaray in Europa League. Dovrebbe essere in campo invece, quasi sicuramente, nella prossima giornata di Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Classica seduta di scarico a Formello per i giocatori dellache non hanno giocato ieri nel match contro la Sampdoria. Assente Ciro, che questa mattinata ha svolto gli esami al ginocchio destro. Il dolore rimanee Ciro, che probabilmente non si allenerà neanche domani, rimarrà infino all’ultimo contro ilin. Dovrebbe essere in campo invece, quasi sicuramente, nella prossima giornata di Serie A. SportFace.

