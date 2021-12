Il turismo di lusso non conosce crisi ed è già ai livelli del 2019 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il turismo in Italia è decisamente ripartito, grazie anche a una gestione della pandemia che ha permesso nuovamente alle persone di spostarsi. Piano vaccinale, green pass obbligatorio e l’adesione delle strutture a protocolli di sicurezza hanno fatto il resto. Ma se il turismo riprende a camminare, il turismo di lusso è già in corsa per riprendersi quanto è stato perso negli ultimi due anni. Lo afferma uno studio, reso noto nel corso della XXIV Edizione del “Rapporto sul turismo Italiano”: i turisti di lusso sono i primi a poter viaggiare oltre la crisi pandemica, dal momento che possono permettersi comodità e maggiori standard di sicurezza che sono preclusi al turismo di massa. Entro il 2025, la base di clienti del lusso si ... Leggi su leurispes (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilin Italia è decisamente ripartito, grazie anche a una gestione della pandemia che ha permesso nuovamente alle persone di spostarsi. Piano vaccinale, green pass obbligatorio e l’adesione delle strutture a protocolli di sicurezza hanno fatto il resto. Ma se ilriprende a camminare, ildiè già in corsa per riprendersi quanto è stato perso negli ultimi due anni. Lo afferma uno studio, reso noto nel corso della XXIV Edizione del “Rapporto sulItaliano”: i turisti disono i primi a poter viaggiare oltre lapandemica, dal momento che possono permettersi comodità e maggiori standard di sicurezza che sono preclusi aldi massa. Entro il 2025, la base di clienti delsi ...

Advertising

romi_andrio : RT @rioconcierge: Questi fondi stranieri sono matti ..invece di investire su case demaniali o aprire hotel nei borghi ..puntano sempre su c… - lavocedigenova : Corsi di alta formazione per lavorare nell'hotellerie di lusso, Uiltucs: 'Il turismo non si inventa' - Haarlem2217 : RT @ItalianStyle_it: Vacanze di Natale a Cortina, il turismo di (extra) lusso e le Olimpiadi trainano la rinascita della… - Il Fatto Quotid… - Haarlem2217 : RT @ItalianStyle_it: Vacanze di Natale a Cortina, il turismo di (extra) lusso e le Olimpiadi trainano la rinascita della 'Perla delle Dolom… - SteffPy : @Drogba172381242 @MariuzzoAndrea È un trend diffuso. Gli studenti non sembrano convenire quando si può avere turism… -