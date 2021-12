Il Pd propone Conte a Roma con il M5s, ma l’ex premier è a un passo dal rifiuto. E Calenda si candida contro di lui (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giuseppe Conte potrebbe fare un passo indietro sulla candidatura al collegio di Roma centro (Celio, San Saba, Testaccio, Trastevere e Flaminio), che lo porterebbe in Parlamento. Il posto è stato lasciato vuoto dal neosindaco Roberto Gualtieri. A confermare le perplessità c’è una fonte molto vicina al presidente del Movimento 5 Stelle, che, secondo quanto scritto da Repubblica, avrebbe detto: «Messa così è una polpetta avvelenata del Pd». Il rifiuto di Conte sta diventando quasi certo anche davanti alla notizia della candidatura di Carlo Calenda: il centrodestra potrebbe favorire il leader di Azione non presentandosi nel collegio, o proponendo un nome debole. Il leader di Azione si stava già muovendo da ieri, 5 dicembre, quando su ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giuseppepotrebbe fare unindietro sullatura al collegio dicentro (Celio, San Saba, Testaccio, Trastevere e Flaminio), che lo porterebbe in Parlamento. Il posto è stato lasciato vuoto dal neosindaco Roberto Gualtieri. A confermare le perplessità c’è una fonte molto vicina al presidente del Movimento 5 Stelle, che, secondo quanto scritto da Repubblica, avrebbe detto: «Messa così è una polpetta avvelenata del Pd». Ildista diventando quasi certo anche davanti alla notizia dellatura di Carlo: il centrodestra potrebbe favorire il leader di Azione non presentandosi nel collegio, ondo un nome debole. Il leader di Azione si stava già muovendo da ieri, 5 dicembre, quando su ...

