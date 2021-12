I falchi della notte, il duello da antologia tra Stallone e Hauer (Di lunedì 6 dicembre 2021) I falchi della notte Rete 4 ore 0.50 con Sylvester Stallone, Rutger Hauer e Billy Dee Williams. Regia di Bruce Malmuth, Produzione USA 1980. durata: 1 ora e 38 LA TRAMA Il tedesco Wulfgar è un terrorista così feroce e spietato che persino i suoi abituali datori di lavoro decidono di dover fare a meno di lui. Divenuto un (arrabbiatissimo) cane sciolto Wulfgar arriva in America dove prepara una strage alle Nazioni Unite. L'unico che sembra poterlo fermare è un tosto agente newyorkese. Dopo un primo scontro Wulfgar comprende d'aver trovato un avversario degno di lui e il duello col piedipiatti diventa la sua occupazione primaria. Chi vince? Quello dei due che riuscirà a precedere anche di un solo istante la mossa dell'altro. PERCHE' VEDERLO. Perché è probabilmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) IRete 4 ore 0.50 con Sylvester, Rutgere Billy Dee Williams. Regia di Bruce Malmuth, Produzione USA 1980. durata: 1 ora e 38 LA TRAMA Il tedesco Wulfgar è un terrorista così feroce e spietato che persino i suoi abituali datori di lavoro decidono di dover fare a meno di lui. Divenuto un (arrabbiatissimo) cane sciolto Wulfgar arriva in America dove prepara una strage alle Nazioni Unite. L'unico che sembra poterlo fermare è un tosto agente newyorkese. Dopo un primo scontro Wulfgar comprende d'aver trovato un avversario degno di lui e ilcol piedipiatti diventa la sua occupazione primaria. Chi vince? Quello dei due che riuscirà a precedere anche di un solo istante la mossa dell'altro. PERCHE' VEDERLO. Perché è probabilmente ...

