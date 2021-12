Giffoni Jazz Festival 2021 | la seconda e ultima fase | l’omaggio a Mina

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiDopo i primi dieci concerti realizzati nello scorso week end ilcontinua a far risuonare grande musica nel comprensorio dei Picentini, tra Pontecagnano Faiano eValle Piana. Si parlerà anche digrazie alle presentazioni di alcuni libri e soprattutto il pubblico, e i musicisti, potranno approfondire, e migliorare, la loro tecnica partecipando alle masterclass. Il 07 dicembre (ore 18), nella Biblioteca Comunale “A. Gatto” presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, ci sarà la presentazione del libro di Antonio Onorato. “Napoletano”, pubblicato da Edizioni Volonte’ & Co., è il terzo libro scritto dal chitarrista napoletano. A interagire con il musicista ci sarà il Prof. Mario Monteleone e a moderare ...

Torna il grande jazz in Campania con la terza edizione del Giffoni Jazz Festival dal 3 al 9 dicembre tra il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano (Sa) e il Borgo Medievale di Terravecchia a Giffoni Valle Piana (Sa). Quindici concerti, tra gli altri: ... La III edizione del GJF si svolgerà dal 3 al 9 dicembre tra il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano e il Borgo Medievale di Terravecchia a Giffoni Valle Piana (Sa) ...