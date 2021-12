GF Vip, Alex Belli si infuria con i concorrenti per un “furto” (VIDEO) (Di lunedì 6 dicembre 2021) In queste ore, gli animi si sono parecchio scaldati nella casa del Grande Fratello Vip. Alex Belli, infatti, ha perso le staffe in quanto pare che un concorrente gli abbia rubato del cibo dal suo piatto. La reazione dell’attore è stata abbastanza concitata. Scopriamo, dunque, quello che è accaduto e, soprattutto, se il colpevole ha avuto il coraggio di venir fuori. La reazione di Alex Belli dopo il furto La domenica appena trascorsa è stata piuttosto movimentata nella casa del GF Vip. Tutto è iniziato a orario di colazione, quando i concorrenti di questa edizione del reality show hanno deciso di mangiare un’insalata, considerando l’orario piuttosto tardo. Ebbene, nel momento in cui i commensali hanno raggiunto il loro posto a tavola, è scoppiato il caos. Alex, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 dicembre 2021) In queste ore, gli animi si sono parecchio scaldati nella casa del Grande Fratello Vip., infatti, ha perso le staffe in quanto pare che un concorrente gli abbia rubato del cibo dal suo piatto. La reazione dell’attore è stata abbastanza concitata. Scopriamo, dunque, quello che è accaduto e, soprattutto, se il colpevole ha avuto il coraggio di venir fuori. La reazione didopo ilLa domenica appena trascorsa è stata piuttosto movimentata nella casa del GF Vip. Tutto è iniziato a orario di colazione, quando idi questa edizione del reality show hanno deciso di mangiare un’insalata, considerando l’orario piuttosto tardo. Ebbene, nel momento in cui i commensali hanno raggiunto il loro posto a tavola, è scoppiato il caos., ...

